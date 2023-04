Kristofer, maestro belge de "N’oubliez pas les paroles" : "Ma vie a changé"

Ce vendredi soir, Kristofer sera de retour sur le plateau de Nagui dans le cadre d’un prime exceptionnel rassemblant tous les maestros, parmi lesquels on retrouve le Belge Renaud, cinquième plus grand champion de l’histoire du jeu. Cette fois-ci, c’est entre maestros qu’ils s’affronteront avec l’objectif de rassembler un maximum d’argent pour Enfance Majuscule, une association de protection des droits de l’enfant. “J’étais déjà revenu pour une compétition en janvier 2023 et c’est à chaque fois un plaisir de retrouver l’ambiance de N’oubliez pas les paroles”, explique Kristofer. “J’y vais serein et détendu avec le but de m’amuser tout en faisant de mon mieux pour la bonne cause.”

Lors de ce tournoi, de nouvelles épreuves vont attendre les candidats…

”J’ai toujours regardé ce tournoi avec des paillettes dans les yeux. Quand je suis arrivé sur le plateau, j’étais content de voir que les épreuves avaient changé. Ça amène un peu de piment à l’émission. Je ne peux pas trop en dévoiler mais ce que je peux vous dire, c’est que ces nouvelles épreuves ont renversé toutes les cartes. Le jeu a pris une tout autre tournure. Comme nous, les téléspectateurs qui suivront l’émission seront surpris.”

Comment vous êtes-vous préparé à ce tournoi ?

”J’ai continué à écouter des chansons, dans les trains, les bus ou encore les salles d’attente. Je pense que c’est une habitude que j’ai prise et qui ne s’arrêtera pas après l’émission.”

Y a-t-il un maestro que vous vouliez affronter en particulier ?

”J’ai toujours voulu faire un match contre Hervé parce qu’il m’impressionne. J’aime sa personnalité et son tempérament. Je le charrie d’ailleurs souvent en coulisses.”

La bande de maestos de "N'oubliez pas les paroles".

Peut-on dire que N’oubliez pas les paroles a changé votre vie ?

”Je pense que toutes les personnes qui ont participé à ce jeu ont vu leur vie changer parce que c’est une expérience inoubliable. Personnellement, je ne pensais pas aller aussi loin. Cette émission m’a apporté de la notoriété et m’a conforté dans mon ambition de me consacrer au milieu artistique. J’ai d’ailleurs plusieurs projets à ce niveau-là.”

Quels sont ces projets ?

”Depuis tout petit, je m’intéresse à la musique. Je fais également du théâtre. N’oubliez pas les paroles m’a motivé à continuer sur cette voie-là. J’ai fait plusieurs rencontres dans l’émission qui m’ont ouvert plein de portes. L’année prochaine, une fois que mes études en droit seront terminées, j’aimerais quitter Liège pour m’installer à Bruxelles. J’en profiterai pour prendre plusieurs cours et pour remonter sur scène. À côté de ça, je continue mon travail de chroniqueur au 6-8 de La Une.”