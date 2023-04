Que disent précisément le Nouveau testament et les textes apocryphes sur la "Passion du Christ" ? Entre éléments historiques et interprétations théologiques, nous évoquons - sans aucun doute - l’épisode le plus marquant et incontournable pour les chrétiens. Le fondement même du christianisme.

Pour en parler, nous recevons Bosco d’Otreppe, journaliste à La Libre Belgique, responsable des pages Débats et de la couverture de l’actualité religieuse.