Vianney et Amel Bent frustrés par cette nouvelle règle The Voice gardée secrète : “Les autres années, on pouvait tricher”

Ce samedi soir se tenait la dernière soirée d’auditions à l’aveugle dans The Voice. Mais alors qu’ils ont tenté de buzzé, les fauteuils de deux coachs ont été bloqués par la production. Une toute nouvelle règle qui était restée secrète de tous et qui a particulièrement agacé les membres du jury. “On a dit aux coachs de ne pas dépasser parce que ça complique la suite. On leur a laissé la possibilité de prendre un talent supplémentaire mais pas plus. Et c’est vrai qu’on ne leur a pas dit”, a expliqué à TF1 Pascal Guix, le producteur artistique de The Voice.