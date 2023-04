”On a mis du temps à réaliser”: une famille belge gagne le pactole à “Une famille en or” sur TF1

Dans les coulisses de l’émission, enregistrée le 20 janvier dernier, l’ambiance était au beau fixe. “Une fois l’enregistrement terminé, c’était la folie dans les loges”, explique Antoine qui, trois mois après la victoire a encore “du mal à réaliser ce qu’il s’était passé”.

Comment s’est passée votre expérience sur le plateau d’Une famille en or ?

”Les membres de l’équipe d’Une famille en or sont d’une gentillesse extraordinaire. Ils font tout pour nous éviter le stress. Camille Combal a une image de type zen et cool mais en vrai, c’est encore pire. Il était vraiment décontracté et parlait avec nous comme s’il parlait à ses potes.”

Vous êtes-vous préparé en famille à ce jeu ?

”On n’a pas révisé du tout. Je pense que lorsqu’on participe à un jeu pareil, on doit miser sur la logique et la chance. Ça fait pas mal d’années que ma famille et moi regardons cette émission. On sait donc comment ça fonctionne. Ce qu’on a fait, c’est d’essayer de se mettre dans la peau d’un Français parce que nous les Belges n’avons pas les mêmes habitudes que nos voisins.”

À force, vous devez être calé en culture générale…

“J’ai toujours adoré la culture générale et me documenter. Je crée d’ailleurs des quiz moi-même et j’organise des jeux lors des fêtes familiales, au travail ou encore au football.”

Qu’allez-vous faire avec les 100.000 euros empochés ?

”On n’avait pas parlé de ça avant d’y participer parce que, vraiment, on ne pensait pas gagner autant d’argent. Ce n’était d’ailleurs pas le but de notre participation. Nous, ce qu’on voulait, c’était prendre du plaisir et nous créer des souvenirs. Finalement, on a décidé de partager les 100.000 euros entre les trois couples qui ont participé à l’émission. Je ne sais pas ce que les autres ont prévu mais Jane (sa compagne, NdlR.) et moi allons profiter de cet argent pour financer notre mariage prévu en juillet prochain.”

Après cette expérience exceptionnelle, projetez-vous de participer à un autre jeu télévisé ?

”J’aimerais participer à Fort Boyard mais il faut être une célébrité pour pouvoir le faire donc ça rend les choses difficiles. Je suis également tenté par Questions pour un champion même si le niveau est quand même supérieur par rapport aux autres émissions.”