"Ça chauffe dans les bureaux de The Voice": une décision perturbe les coachs du télécrochet de TF1

Saluée par tous les coachs, la prestation des deux jeunes femmes est qualifiée de “magnifique” par Zazie qui est ensuite contrainte de faire un choix entre ses deux talents. Selon l’artiste, Prichia aurait encore besoin de l’expérience The Voice pour évoluer et c’est la raison pour laquelle elle décide de continuer l’aventure avec elle. Mais la décision n’a visiblement pas plu à la gagnante de l’épreuve qui a demandé l’autorisation de concourir désormais dans le télécrochet sous forme de duo avec Méa. “J’ai envie de ramener Méa avec moi, on en avait déjà parlé, on voudrait faire un duo…”, a-t-elle expliqué avant d’ajouter : “Je pense que pour cette émission, Méa m’apporte quelque chose que je n’ai pas et sur lequel je travaille encore : le corps, l’engagement, l’optimisme, le partage. Ensemble on pourra être beaucoup plus forte et je pourrais aussi vivre une aventure plus belle.”

“C’est inédit dans The Voice”, lance alors Nikos Aliagas qui se tourne alors vers la production pour obtenir une réponse. “Là, dans les bureaux, ça chauffe”, poursuit Big Flo qui n’en croit pas ses oreilles. “Ils regardent les feuilles, les règles.”

”Pour nous, ça n’a pas été une battle, ça a été une rencontre. Et là c’est du partage et de l’amour avant tout. Et, notre rencontre, on a connecté tout de suite. C’était un honneur de partager la scène avec moi ce soir. Ce que tu fais là, c’est incroyable pour moi”, réagit Méa.

Encouragé par les coachs et par le public, le duo est validé par la production. Prichia et Méa seront désormais considérées comme un seul et unique talent. “On a toutes les deux des forces. On va s’assembler et là, ça va être énorme. On va tout déchirer”, conclut Méa dans les coulisses de l’émission.