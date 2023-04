Problèmes de votes, contestations... “La Meilleure Friterie” sur RTL-TVI n'a pas fait l'unanimité

Avec plus de 350.000 téléspectateurs par semaine, l’émission a, sans surprise, connu un beau succès sur la chaîne privée. La finale, qui a sacré les gérants de la friterie mouscronnoise Al’Baraque à frites ce samedi soir, a pourtant, elle, été très chahutée. Plusieurs internautes ont fait part de leur mécontentement et de leur incompréhension quant au concept de l’émission.” La meilleure friterie 'de Belgique'? Comme si la Flandre n’existait pas avec plus de 3000 friteries… pfff”, s’insurge un utilisateur de Facebook. Et les commentaires de contestation s’enchaînent sur le réseau social : “Donc si j’ai bien compris celui qui fait la meilleure frite mais qui n’a pas su réaliser sa sauce et recaler c’est surréaliste la meilleure friterie reste quand même celui qui fait les meilleures frites”, “Vraiment du n’importe quoi je savais que ça allait faire rager d’autres gens et suis sûr qu’il y a d’autres friteries bien meilleures que ça”, “Comment voter à partir de la maison alors qu’on a ni goûté les frites ni les sauces, pas logique”, “Et donc cela s’est en partie joué sur le tuning d’une mayonnaise maison ? La crédibilité du concept…”, “Ils vont gagner avec le vote des gens qui n’ont pas été manger chez eux, c’est pas crédible. “Je ne trouve pas ce système correct car ce sont les gens qui votent donc on ne se soucie pas de la qualité et c’est tout simplement l’établissement qui a le plus de contact qui gagnera. La preuve en est que, la friterie gagnante utilise des frites en sac en plastique alors que celles de Namur, Bruxelles, et Province Luxembourg les pèlent eux-mêmes et elles avaient toutes les 3 les meilleures notes au classement général au premier tour. Le résultat le plus juste est donc le classement du premier tour”, “Comment a t on pu voter sans avoir goûté les frites ???? La sauce n’est qu’un banal accessoire. Triste concours”, “Dommage cette finale ! Émission bruyante… Quel rapport avec la meilleure friterie que d’inventer une sauce ?…. Et le vote du public ? Sans avoir goûté ? … Dommage cette finale qui semble avoir été imaginée… sans imagination ! So RTL TVI ! Dommage”.

Votes truqués ?

Mais là où les internautes ont crié au scandale, c’était en ce qui concerne le vote que RTL-TVI les avait invités à faire via un site internet. Malheureusement, pour de nombreuses personnes (elles sont plus de 600 à le regretter sur Facebook), le système de vote ne fonctionnait pas. “Impossible de voter”, “personne ne sait voter”, “super le vote truqué, je n’ai même pas su voter pour ma région…”, “impossible de voter du début à la fin… Juste lamentable ou plus… injuste”, peut-on lire sur Facebook. Mais encore : “Bon ben j’ai essayé de me connecter pendant 25 minutes…”, “dommage que l’on ne se sait pas voter, encore une arnaque”, “Victoire obsolète, il m’a été impossible de me connecter pour voter pendant toute la durée de l’émission. Site inaccessible”, “C’est quoi cette arnaque émission magouille”, “Personne à RTL ne se rend compte que personne ne vote ?”.

Face à ces commentaires, RTL-TVI a réagi. “Veuillez nous excuser pour les problèmes liés aux votes. Dès le début du lancement de l’émission, les demandes de votes ont été si nombreuses au même moment que les serveurs n’ont pas pu suivre. Cependant, nous garantissons que le comptage des voix n’a pas été entravé. Merci pour vos très nombreuses participations et votre fidélité à ce programme”, commente la chaîne privée en réponse aux nombreuses plaintes.

Nati et Benoît, gérants de la friterie Al’Baraque à frites de Mouscron, sont eux sur un petit nuage depuis l’annonce des résultats. Interrogé par RTL Info ce dimanche midi, le couple se réjouit de voir les clients arriver en masse dès le lendemain midi. “Je suis heureuse, ravie. On est heureux”, déclare Nati qui avait préparé 600 kilos de frites pour le lendemain de la victoire. “C’est la récompense de tant de travail. On est au paradis. On n’en revient pas on se demande si c’est vrai. On se demande si on ne va pas devenir une attraction touristique.” Pour se procurer un sachet de frites d’Al’Baraque à frites, il fallait toutefois être patient. Vers midi, les clients ont dû attendre pas moins de 40 minutes pour repartir avec leur commande. Mais, qu’est-ce qu’on ne ferait pas pour goûter aux meilleures frites ?