Petite bourde dans ”C à vous”: cette ville belge a donné du fil à retordre à Anne-Elisabeth Lemoine

C à vous (et son accompagnement C à vous la suite) est un rendez-vous feel good. Programmé à partir 19 h 00, donc face aux “machines de guerre” que sont Touche pas à mon poste et Quotidien, l’émission se caractérise par un ton bon enfant et bienveillant tout en n’écartant pas les sujets sérieux. Elle est aussi marquée par les bourdes – appelons plutôt cela des boulettes – de sa présentatrice qui déclenchent souvent éclats de rire et fous rires. C’était déjà le cas à l’époque où Anne-Sophie Lapix (2013-2017) ou Alssandra Sublet (2009-2013) officiaient à la place de présentatrice actuelle.

Lundi soir, celle qu’on surnomme Babette et son équipe recevaient Pierre Perret parmi leurs invités. Le chanteur était venu parler de son nouvel album dont il a interprété une des chansons. Comme cela se fait toujours en promotion, Anne-Elisabeth Lemoine a ensuite rappelé les dates de concert de Pierre Perret. Des villes en France, évident. Bruxelles également. Et puis… un silence. L’air perplexe, Babette se demande ce qui est marqué après Bruxelles. “Et A.T.H. ? Je ne sais pas ce que c’est ça”, s’interroge-t-elle. “Athènes ?”“Excusez-moi, il y a une ville, elle s’appelle A.T.H. Bon, on réglera ce mystère d’ici…”, dit-elle en éclatant de rire, tandis que Pierre Perret lui-même dit qu’il n’est pas au courant. “Je pense que c’est une faute de frappe”, enchaîne l’animatrice avant que dans l’oreillette la régie lui souffle qu’il s’agit d’une ville qui s’appelle Ath. “Pardon pour tous les habitants d’Ath”, a-t-elle conclu un peu gênée.

Ça se passe comme ça sur le plateau de C à vous (la suite, en l’occurrence). C’est drôle et c’est presque tous les jours comme ça, mais pas toujours à propos de la Belgique.