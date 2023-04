Karim Ibourki, président du CSA : “On a une télévision monochrome, avec des hommes plutôt âgés, de catégorie socio-professionnelle supérieure”

Selon le 10ème baromètre, les femmes sont représentées à 39 % en 2021. En 10 ans, le CSA enregistre une augmentation de 9,94 % de leur présence. “Il y a 10 ans, on s’est rendu compte qu’il y avait un problème de représentation des femmes à la télévision”, explique le président du CSA, Karim Ibourki. “Aujourd’hui, on voit que cela s’est légèrement amélioré, mais il faut savoir que les femmes représentent 51 % de notre société et seulement 39 % à la télévision. En outre, elles n’endossent pas toujours un rôle équivalent à celui des hommes. Et puis, il y a la question de la diversité : est-ce qu’on reflète la diversité de notre société ? Là aussi, il y a un souci. On a une télévision qui est relativement monochrome, avec des hommes plutôt âgés et de catégorie socio-professionnelle supérieure. Une tendance qui a peu évolué en une décennie.”

Dans ce baromètre, il ressort que l’on retrouve plus de minorités représentées dans les thématiques “Justice” et “Banditisme”. “C’est un peu une caricature”, commente le président du CSA. “Quand il y a des procès des attentats et qu’il y a une composante d’origine étrangère montrée à la télévision, c’est ça qu’on va retenir.”

Les personnes en situation de handicap absentes

De leur côté, les personnes perçues comme étant en situation de handicap sont pratiquement absentes de l’écran. “Dans notre société, il y a environ 6 à 7 % de personnes qui souffrent d’un handicap et elles représentent moins d’un pourcent des personnes qui passent à la télévision. De plus, on ne les interroge que sur leur handicap.”

Les personnes âgées sont aussi très peu représentées. “Il y a une forme de jeunisme qui s’est installée. Quand on montre des femmes à la télévision, elles sont plutôt jeunes.”

Dernier constat : ce sont souvent les personnes les plus éduquées qui passent à l’écran.

”On a aussi l’impression qu’une partie des programmes sont destinés à des personnes qui ont le pouvoir d’achat pour acheter les produits dont on fait la publicité”, ajoute Karim Ibourki. “C’est un problème car il y a une très forte concurrence des plateformes et des réseaux sociaux. Notre crainte, c’est que toutes les personnes déconnectées de la télévision et de la radio, car on ne s’adresse pas elles, vont se retrouver sur ces plateformes. À terme, elles ne pourraient plus regarder un média qui ne les représente pas.”

Des moyens pour rétablir l’équilibre ?

Face à ces réalités, le CSA a-t-il des leviers pour équilibrer les choses ? “En cette matière, ce n’est pas à nous à être coercitifs. Nous mettons ces études dans le domaine public pour qu’il y ait un dialogue avec l’ensemble des éditeurs. Elles doivent aider à se rendre compte qu’on peut se tirer une balle dans le pied en agissant de la sorte. Certes, il y a des encadrements plus forts au niveau public, mais au niveau privé, ça fait des parties des questions stratégiques de survie à traiter.”