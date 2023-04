Nikos Aliagas quitte “50 mn Inside” sur TF1 : "Il faut savoir passer la main "

Toutes les belles histoires ont une fin. Et celle qui unit Nikos Aliagas et le magazine 50 mn Inside de TF1 depuis 16 ans s’arrêtera prochainement. Dans une interview exclusive accordée à puremédias.com, l’animateur phare de la chaîne privée a annoncé quitter l’émission people du samedi après-midi. La raison de ce retrait ? Une prochaine saison qui s’annonce bien chargée. “Ça a été longtemps mûri et réfléchi. En accord avec mes patrons, j’ai décidé d’arrêter car ma saison 2023/2024 va être chargée avec les nouvelles saisons de Star Academy et The Voice, explique-t-il au média français. “50 Minutes Inside est l’émission que je présente depuis le plus longtemps dans ma carrière. C’est une grande partie de ma vie. Je me dis qu’il faut savoir passer la main et le faire quand je peux le faire. Je souhaite concentrer les enjeux de ma rentrée sur les samedis soir. En plus de The Voice et la Star Academy, il y a les NRJ Music Awards, La Chanson de l’année, etc.”