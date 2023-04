”L’amour est dans le pré” : un candidat ne reçoit aucune lettre, “tu as la langue qui zozote”

M6, la chaîne qui diffuse le programme a décidé de lancer un appel aux candidates sur les réseaux sociaux. “La boîte aux lettres de l’amour reste ouverte alors, n’hésitez pas à lui envoyer votre lettre ou à partager cette vidéo. Son coup de cœur est certainement quelque part”, peut-on lire.

Dans une courte vidéo on voit l’agriculteur se confier à Karine Le Marchand qui anime l’émission. “Malheureusement… Est-ce qu’il y a des choses que l’on n’a pas montrées dans ton portrait ?”, demande la présentatrice. Ce à quoi répond David : “On n’a pas montré mon côté joyeux, où je fais la fête. Mais si la personne ne m’écrit pas, elle ne pourra pas le découvrir. Mon problème, c’est que parfois, je parle très vite.”

L’animatrice lui explique alors : “On ne comprend pas toujours ce que tu dis, et parfois, tu as la langue qui zozote”. David déclare que ces femmes ont peut-être peur et qu’elles ne pourront pas le comprendre et que c’est donc pour ça qu’elles ne lui écrivent pas.