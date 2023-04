Voici le nouvel acheteur belge d'"Affaire conclue"

Après Gérald Watelet, Stéphane Vanhandenhoven, Aurore Morisse ou encore Glorian Kabongo, c’est donc au tour de Georges Van Cauwenbergh (aucun lien de parenté avec le politicien Jean-Claude Van Cauwenbergh assure-t-il : “On n’est pas liés à la politique”) de faire ses premiers pas dans l’émission animée par Sophie Davant. “J’ai postulé il y a un an et demi sous les conseils d’Alexandra Morel (autre acheteuse d’Affaire conclue, qui a pignon sur rue à Bruxelles, Ndlr). Ils m’ont recontacté. On a refait une interview et, apparemment, mon profil les intéressait : un jeune, belge et spécialisé en sculptures de marbre et de pièces rares du XIXe et début du XXe siècle. Comme il y avait de moins en moins de Belges disponibles pour l’émission, je pense qu’ils recherchaient un nouveau profil belge.”

”On a déjà bien bataillé !”

Quel est le parcours de ce nouvel acheteur ? Après avoir étudié les sciences économiques à l’université, Georges a directement commencé dans le métier des antiquités avec son père. Ce dernier était surtout spécialisé en sculptures et montres anciennes. “J’étais en formation chez mon père très jeune. Je l’accompagnais déjà tout petit un peu partout dans le monde. Quand j’ai fini mes études, je me suis lancé avec lui. J’ai suivi une formation assez poussée en horlogerie ancienne et en sculpture avec lui, confie celui qui a travaillé avec son paternel pendant 5-6 ans avant de reprendre l’entreprise quand celui-ci a pris sa retraite. “Je me suis ensuite un peu plus ouvert au public en faisant de grandes foires d’art et je suis devenu président de la Brussels Art Square (un des principaux événements bruxellois pour l’art contemporain, les antiquités, les bijoux et le design, rassemblant plus de 50 galeries et plus de 5 000 ans d’art, NdlR). Via ces événements, j’ai rencontré énormément d’acheteurs d’Affaire conclue avec qui j’avais déjà sympathisé et qui m’avaient proposé de postuler.”

L’intégration au sein de l’équipe de Sophie Davant (Caroline Margeridon, François-Xavier Renou, etc.) est déjà une… affaire conclue. “Je m’entends super bien avec Stéphane, c’est une crème. Il m’explique vraiment tout dans les détails : comment me comporter à l’antenne, regarder les caméras, etc. C’est sympa d’avoir quelqu’un avec son expérience qui t’explique certains détails que lui a appris par lui-même avec le temps. C’est super. Il n’y a pas eu un seul moment de couac, ce sont des gens d’une réelle sympathie et parés à toute épreuve.”

Aurait-il déjà fait des achats de folie ? “Sans entrer dans les détails, je me suis bien défendu (sourire). Je ne peux pas dévoiler les montants, mais on a bien bataillé !”

Sa première apparition à l’écran aura donc lieu le 9 mai prochain pour le prime événementiel sur France 2.