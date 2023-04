Dans une interview accordée à Ciné-Télé-Revue, le jeune couple est donné quelques détails sur leur nouvelle relation, comme leurs habitudes et leur emménagement. Et il s’avère aussi qu’Alexandre est un bon ami d’Eden Hazard. Le joueur du Real Madrid lui a d’ailleurs passé un petit coup de fil quand il est tombé sur l’émission :”J’ai eu la chance de l’avoir au téléphone. Après être tombé sur le premier épisode, il a été un peu choqué de me voir à la télé et en a rigolé. Il a exprimé sa joie de voir la réussite de mon couple au fil des émissions”, a expliqué le jeune marié.