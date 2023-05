Néanmoins, il semblerait que l’émission a permis à un autre couple de se former. En effet, on apprend ce lundi que Pierre et Delphine, qui étaient chacun marié à un autre partenaire dans l’émission, sont à présent ensemble. Un retournement de situation pour le moins inattendu, qu’ils ont annoncé dans une vidéo partagée sur la page du show.

Pour rappel, Pierre avait épousé Caroline, tandis que Delphine avait elle dit “oui” à Jonathan. Malheureusement, aucun des deux mariages n’a fonctionné. Les deux candidats sont par la suite tombés amoureux et ont gardé le secret jusqu’à ce que l’émission soit terminée. Aujourd’hui, ils ont décidé de partager leur bonheur au grand jour.