”Koh-Lanta” : Ils se croyaient intouchables, ils sont tombés de très haut

Trahison, vous avez dit trahison… Le nouvel épisode de Koh-Lanta diffusé mardi soir sur TF1 a été un festival en la matière. Bien décidés à aller ensemble jusqu’à l’épreuve d’orientation – et plus si affinités -, Nicolas, Frédéric, Quentin et Gilles, le quatuor qui tire toutes les ficelles sur le camp réunifié, se sont mis d’accord pour ne pas éveiller de soupçons quant à leur alliance. Jusqu’à se faire prendre à leur propre jeu…

Que de coups de couteau dans le dos…

Explication. Lors de l’épreuve de confort avec la fameuse séance de tir à l’arc, pour ne pas montrer qu’ils font cause commune, Nicolas casse la flèche de Frédéric. L’incompréhension se lit sur le visage de ce dernier. Très clairement, il ne s’attendait pas à cela. Oui, le groupe des quatre avait bien convenu de se “chamailler” à certains moments pour ne pas donner l’impression de marcher main dans la main mais pas à ce point-là. Il faut dire que la récompense de ce confort n’avait pas de prix : un bon repas, une nuit dans un hamac et surtout, privilège des privilèges, un coup de fil avec la famille restée en France. Le Graal pour n’importe quel aventurier après quasiment 30 jours à jouer les naufragés au bout du monde.

Frédéric en veut donc à Nicolas de l’avoir privé de cette potentielle récompense. Mais ce n’est rien au regard de la trahison ressentie par Quentin. En tant que finaliste de ce jeu de confort, il lui revenait de choisir son adversaire pour la finale. Son choix s’est porté sur Gilles au détriment de Nicolas. Un choix du cœur explique-t-il. Mais c’est Gilles qui l’emporte. Et quand Denis Brogniart lui propose de partager ce confort avec quelqu’un, tout le monde s’attend à un retour d’ascenseur et qu’il désigne en toute logique Quentin. Erreur. Il choisit Nicolas face à un Quentin aussi déconfit qu’en colère. Résultat des courses : l’alliance du quatuor semble en passe d’exploser. D’autant plus que Nicolas prive Quentin du totem d’immunité lors de l’épreuve suivante.

Stupéfaction

Bref, les quatre vont rapidement devoir aplanir leur différend s’ils ne veulent pas se retrouver en fâcheuse posture lors du Conseil. C’est ce qu’ils font à peine l’immunité attribuée. Mais voilà, leur petit jeu n’a pas échappé aux filles et cela avant même l’épreuve d’immunité. Toutes ont trouvé étrange d’être écartées les unes après les autres. Rapidement, en parlant entre elles, elles découvrent les promesses faites par des membres du quatuor. Étrangement, un même aventurier a fait la même promesse à plusieurs filles. Impossible à tenir, bien évidemment. Tilt, elles comprennent que le quatuor avance uni à leur détriment.

Un vent de révolte voire de rébellion souffle sur le camp réunifier mais en cachette. Ceux qui se sont baptisés “les Cheveux longs”, à savoir les filles accompagnées d’Esteban, décident qu’ils ne se feront plus mener à la baguette par Nicolas, Frédéric, Quentin et Gilles ; Et c’est ce dernier qui en fait les frais. Par le truchement du double vote que possédait Clémence, les Cheveux longs parviennent à éliminer Gilles lors du Conseil. Il tombe des nues tout comme ses trois camarades d’alliance. Aucun n’a vu venir la fronde.

Une nouvelle aventure

Désormais, les voici réduits à trois, c’est-à-dire en minorité, pour le restant de l’aventure, eux qui pensaient éliminer la jeune Tania ou Esteban et se frayer facilement un chemin jusqu’à l’orientation. Tel est pris qui croyait prendre. Les cartes sont rebattues pour la suite de l’aventure.