La RTBF dément les déclarations d’Yves Bigot sur l’Eurovision

L’ancien patron avait confié que l’organisation du concours coûtait entre 20 et 25 millions d’euros à la RTBF. Et si vous gagnez, c’est vous qui organisez la prochaine édition. Il expliquait donc que la victoire de Sandrine Kim avait eu des conséquences et aurait provoqué le départ de 2.000 personnes afin de libérer le budget nécessaire pour organiser le concours. “On avait pour ordre de perdre, assure Yves Bigot. En 1998 on pouvait gagner mais on m’a dit que j’allais me faire virer si on remportait le concours !”