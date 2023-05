La VRT se sépare d’une de ses figures emblématiques

Depuis ses débuts dans les médias flamands, cet ancien footballeur de formation a connu une ascension fulgurante. Après un passage comme animateur sur la radio MNM de la VRT, c’est bien la télévision qui le révèle au grand public. Il a seulement 22 ans lorsqu’il présente pour la première fois les actualités sportives au journal télévisé de la VRT en 2016. Il devient alors le plus jeune présentateur d’informations sportives de l’histoire de la chaîne. Depuis janvier 2022, il est également à la tête du magazine hebdomadaire de football Extra Time sur Canvas.

La chaîne publique doit désormais lui chercher un remplaçant mais la tâche s’annonce difficile au vu de la popularité de l’animateur aux airs de genre idéal. Apprécié de toutes les générations, Aster Nzeyimana avance avec un style bien à lui et dépoussière les stéréotypes du journaliste sportif. Aux vêtements ternes, il préfère les chemises à motif et les costumes de couleur. Le jeune homme dit trouver son inspiration auprès d’icônes de la mode telles que le chanteur pop Harry Styles.

Le coup est dur à encaisser pour le service public flamand qui perd surtout un profil polyvalent, adepte du mélange des genres. Il a notamment présenté le concours de danse The greatest dancer van Vlaanderen, prouvant qu’il était aussi à l’aise sur les terrains de foot que sur les plateaux de téléréalité. Le porte-parole de la VRT, Bob Vermeir a déclaré à son sujet : “Il est regrettable de devoir se séparer d’Aster, mais cela prouve une fois de plus que la VRT est un vivier de talents. Nous lui souhaitons un bel avenir.” Le présentateur rejoindra donc prochainement VTM où il devra assurer la couverture des matchs des Diables rouges et de la Ligue des champions. Il sera également coprésentateur de la version flamande de The Voice.