”Les larmes coulent ce soir” : Vianney face à un gros chagrin dans “The Voice, la plus belle voix”

Suite à sa prestation, Clem n’a pu retenir ses larmes. Une émotion qui était également bien présente sur le banc des coachs, et notamment du côté de Vianney qui a laissé s’échapper quelques sanglots. “Cette chanson, c’est un truc de fou sur moi”, dit-il à sa voisine de fauteuil rouge, Amel Bent.

”Les larmes coulent ce soir. Que ce soit du côté des talents que du côté des coachs”, remarque alors Nikos Aliagas avant de s’adresser directement à Vianney : “Vous avez bien pris la claque !” Le chanteur rétorque instantanément : “Ah là, j’avoue, mais je pensais que vous aussi…” L’animateur explique alors avoir également été touché mais être “obligé de tenir, de garder la façade”. Ce à quoi Vianney répond que, de son côté, “à un moment, ça a fissuré”. Un échange qui montre à quel point cette dernière cross battle a été difficile à vivre pour l’ensemble des protagonistes de cette dernière cross-battle.

Mais les larmes de Vianney ont encore coulé un peu plus tard lorsque Kiona, un de ses talents, a interprété de façon magistrale L’hymne à l’amour d’Edith Piaf. Un état qu’il assume totalement. “Il n’y a pas de honte. Au contraire, on est là pour ça, pour vivre des moments où on ne réfléchit plus, où on oublie qu’il y a des caméras et on se laisse embarquer par les prestations […] Pourquoi je suis particulièrement ému ? Parce qu’on s’attache à nos talents. C’était extraordinaire Kiona. Félicitations”, dit-il avant de voir sa petite protégée remportée la cross battle face à Zoé, de l’équipe d’Amel Bent, avec pas moins de 76 % des votes.