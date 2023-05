Mika de retour dans “The Voice, la plus belle voix” : Ce rôle important qu’il jouera lors des Super Cross Battles

Ce samedi, c’est au tour des Super Cross Battles de prendre place sur le plateau. L’épreuve bien connue des fidèles de l’émission va toutefois prendre une tournure particulière cette saison puisque le public ne sera plus seul maître du destin des deux talents qui défendront leur place sur scène. Ancien coach emblématique du télécrochet avec 7 participations et 2 victoires au compteur, Mika sera exceptionnellement de retour dans l’émission et pourra choisir son candidat préféré au terme de chaque duel. Un vote qui comptera pour 10 % au résultat final, contre 90 % pour le public. Une nouvelle règle qui, à première vue, ne semble pas avoir beaucoup d’impact sur l’avenir des talents encore en lice mais pourrait bien faire pencher la balance d’un côté ou d’un autre au moment du décompte.

Les talents qui sortiront vainqueurs des Super Cross Battles pourront participer à la demi-finale du télécrochet qui aura lieu le 27 mai prochain sur TF1.

Surprendre malgré des codes bien définis

Si après 12 saisons, The Voice, la plus belle voix reste l’un des piliers de TF1, c’est avant tout parce que la chaîne privée a réussi à faire évoluer l’émission et à surprendre les téléspectateurs malgré les codes que le format leur impose.

Outre la présence d’un double fauteuil occupé par Big Flo et Oli – mécanique déjà rencontrée lors de la participation des deux rappeurs à The Voice Belgique – cette saison a été rythmée par un “Super Block” qui n’avait jusqu’ici jamais trouvé sa place dans le télécrochet, toutes versions confondues. Une première mondiale donc…

Utilisée lors des Auditions à l’aveugle, cette nouvelle règle permettait à un des coachs de bloquer d’une seule pression l’un de ses camarades pendant la prestation d’un talent mais également lors du débriefing où le fauteuil du coach bloqué se retournait instantanément pour faire dos au talent. Un moyen de défense pour Vianney, Amel Bent, Zazie et Big Flo et Oli qui s’en sont donnés à cœur joie pour immobiliser leurs adversaires. Le “Super Block” a d’ailleurs suscité tellement de rebondissements que la production a même décidé d’en octroyer un supplémentaire à chaque coach en plein milieu des Auditions à l’aveugle.