"Top Chef" : Qui est le grand gagnant de la brigade cachée et comment réintégrera-t-il le concours ?

Pendant dix semaines, les candidats éliminés se sont affrontés en duel dans le plus grand des secrets. Et, contre toute attente, ce n’est autre que le premier gagnant de la brigade cachée, Danny Khezzar, qui a finalement tiré son épingle du jeu en réussissant à vaincre onze adversaires, dont la dernière Carla Ferrari, éliminée ce lundi soir sur RTL-TVI au terme d’une épreuve où les jurés demandaient une créativité sans limite aux candidats encore en lice. “C’est incroyable !”, réagit le jeune chef face au présentateur de l’émission Stéphane Rotenberg. “Je suis vraiment ému. Onze victoires, c’est un truc de malade. Même moi, je n’y crois même pas. Je crois que je suis sur une lancée incroyable donc qui peut m’arrêter ? On va aller chercher la victoire !”

De retour dès la semaine prochaine

La semaine prochaine débuteront donc les véritables quarts de finale du concours. Sarika Sor, Mathieu Lagarde et Hugo Riboulet resteront bouche bée en apprenant qu’un quatrième candidat aux manchettes rouges sera, lui aussi, en lice pour la demi-finale de Top Chef et davantage quand ils apprendront, de la bouche d’Hélène Darroze, ce qu’il s’est passé dans leur dos tout au long de la saison. “Elle a déjà gagné trois fois d’affilée. Elle ne pouvait pas nous laisser tranquilles ?” (rires), lance Hugo Riboulet qui en est persuadé : cette arrivée va “changer la donne” pour la suite du concours.