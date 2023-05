Sa famille a confirmé qu'il était mort "paisiblement, entouré de sa famille et ses amis".

Ses obsèques se sont tenues en secret, après que les médias britanniques ont rapporté récemment qu'une ambulance privée aux vitres obturées avait été vue à l'extérieur de son domicile.

Ancien champion de natation, commandeur de l'ordre de l'Empire britannique - titre qui lui a été retiré en 2015 - Rolf Harris était une personnalité très connue au Royaume-Uni. Il a peint un portrait d'Elizabeth II pour ses 80 ans et a chanté en solo au palais de Buckingham à l'occasion du jubilé de diamant de la Reine en 2012.

Animateur jusqu'en 1993 de l'émission "Rolf's Cartoon club" présentant des dessins animés, il avait également enregistré une vidéo dans le cadre d'une campagne anti-pédocriminalité intitulée "Les enfants savent dire non".

Mais Rolf Harris avait été condamné en 2014 à cinq ans et neuf mois d'emprisonnement pour des agressions sexuelles commises entre 1968 et 1986 sur quatre victimes âgées de 8 à 19 ans. Il avait plaidé non coupable, tout en confessant "une part d'ombre".

Sa condamnation était intervenue dans une période de scandales suivant l'affaire Jimmy Savile, fin 2012.

Cet autre animateur vedette de la BBC, décédé en 2011 à l'âge de 84 ans, considéré par Scotland Yard comme "le pire prédateur sexuel" qu'ait connu le pays, sévissait notamment dans des hôpitaux où il avait ses habitudes du fait de ses activités caritatives.

En 2017, Rolf Harris avait été acquitté de nouvelles accusations d'attouchements et agressions sexuelles sur trois femmes. Il avait été libéré en mai de la même année.

Il avait percé à la télévision britannique en 1953, jusqu'à devenir l'un des animateurs les plus appréciés du pays.

Il a aussi été en tête des ventes de disques au Royaume-Uni et en Australie et s'est produit à sept reprises au célèbre festival de Glastonbury.

Il connu le succès en 1969 avec son titre "Two Little Boys", l'histoire de deux jeunes qui grandissent pendant une guerre, et a interprété sa chanson "Tie Me Kangaroo Down, Sport" avec les Beatles.

Sa condamnation avait créé une onde de choc au Royaume-Uni et en Australie, pays qu'il avait quitté à l'âge de 22 ans mais où il a longtemps été considéré comme un héros national.