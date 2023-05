La directrice de France Inter réagit à l’arrêt de l’émission de Charline Vanhoenacker : “Les chiffres d’audiences étaient en baisse depuis des années”

Il y a quelques jours, Charline Vanhoenacker confirmait l’arrêt de son émission chez France Inter, contre sa volonté. “Ce n’est pas ma décision, je vous confirme que la quotidienne s’arrête. Ce n’est pas ma décision pour la simple raison que moi, je suis un peu de la vieille école et comme on est très haut dans les sondages, qu’on a jamais été aussi haut […] on a vraiment le même plaisir donc ça ne me serait pas venu à l’idée de passer en hebdomadaire”, confiait-elle dans “Ç à vous”, sur France 5.