À Suresnes dans les Hauts-de-Seine, il existe déjà le “Bistrot Top Chef” lancé il y a près d’un an par l’animateur Stéphane Rotenberg qui rencontre un certain succès. M6 veut tabler sur cette réussite et veut désormais voir plus grand et créer une chaîne de restaurants à l’échelle nationale.

La chaîne française, qui accuse une baisse de 3 % de son chiffre d’affaires, souhaite de cette manière diversifier ses revenus dans un contexte publicitaire morose.