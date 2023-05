En effet, ce jeudi soir, Pascale Serret a vu son travail récompensé puisqu’elle s’est vue décerner le prix Belfius de la presse quotidienne belge. Cette récompense met en valeur non seulement le travail de rédaction, mais aussi et surtout celui d’investigation de la journaliste. Il rappelle également l’importance et l’intérêt pour une société démocratique de conserver une presse forte, indépendante et de qualité.

Pascale Serret s'était plongée au cœur de "l’affaire du greffier". Ce scandale mettait en œuvre les pratiques douteuses, de harcèlement même, voire les menaces de mort dont est accusé d’user au quotidien le greffier du Parlement, Frédéric Janssens, sur ses équipes.