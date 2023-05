Du changement dans la présentation de Fort Boyard

À lire aussi

Dans “Toujours plus fort”, les candidats se confient et reviennent sur les moments les plus intenses de leur aventure. Lors de cette seconde partie, les téléspectateurs peuvent aussi découvrir les coulisses de l’émission et revoir les scènes cultes qui ont marqué l’émission lancée en 1990.

Dans un entretien avec PureMedias.com, Olivier Minne déclare être ravi de cette décision. “Je n’ai pas été évincé […] Je finissais à des heures improbables”, explique-t-il. “Je pousse depuis plusieurs saisons pour que Willy (Rovelli) prenne les commandes de la deuxième partie de soirée. France 2 et Adventure Line Productions m’ont enfin écouté et j’en suis très heureux. Willy est très bien dans cet exercice et la production a bien adapté la nouvelle formule de l’émission à sa personnalité”, ajoute le Belge.

À lire aussi

Ce changement va donc permettre à Olivier Minne de consacrer plus de temps à la préparation de ses émissions : “'Fort Boyard', c’est deux heures chaque samedi soir pendant l’été mais le tournage de chaque numéro peut durer 11 ou 12 heures. Je ne voulais pas que ça entache mon énergie pour la présentation du prime”.