"Koh-Lanta : Le feu sacré" : Les noms des 4 finalistes sont connus

Quentin gagne l’épreuve et choisit de partager son confort, à savoir une nuit dans un vrai lit, de bons repas et une douche, avec Frédéric, “son frérot de l’aventure”, comme il le surnomme. Tania est un peu déçue de ne pas avoir été choisie par Quentin alors qu’elle lui avait permis de lire son courrier quelques jours auparavant. “Pour moi, il y a des affinités qui sont plus fortes que d’autres”, se justifie Quentin. Les deux hommes profitent alors d’une “parenthèse incroyable”. “Ça signe un peu la nostalgie d’une fin d’aventure et le début d’une grande amitié”, déclare Frédéric, reconnaissant vis-à-vis de Quentin.

Coup de poker pour Tania et Julie

Sur le camp, Julie commence à se sentir en danger. “Je sais que ça va se jouer entre Tania et moi […] L’étau se resserre” dit la footballeuse professionnelle qui met en place une stratégie. Elle fait croire à Nicolas, Frédéric et Quentin qu’elle possède un collier d’immunité alors qu’en réalité ce dernier appartient à Tania. Ensemble, les deux femmes espèrent faire renverser le jeu et entraîner l’élimination d’un de leurs camarades. “J’ai hâte de sortir le collier d’immunité et devoir leur tête”, déclare Tania face à la caméra.

Gagnant de l’épreuve d’immunité, Frédéric s’assure une place en finale. Les filles mettent alors leur plan à exécution en votant toutes les deux contre Quentin. Et, comme espéré, les trois aventuriers votent, eux, contre Tania pensant l’éliminer définitivement de Koh-Lanta. Mais lors du dépouillement, ceux-ci tombent des nues. Ils comprennent qu’ils se sont fait avoir. Avec deux votes contre lui, Quentin est éliminé de l’aventure. “Bien joué les filles Je savais qu’il y avait un collier qui se tramait dans le camp”, dit-il devant ses camarades. “C’est un jeu. C’est des rêves qui se brisent. Je suis hyper déçu d’être ici aujourd’hui. C’est la pire place pour moi. C’est un désastre pour moi.”

Face à la caméra, le charpentier laisse s’échapper quelques larmes. “Je me sens triste, très triste, avoue-t-il. Je me voyais en finale, je me voyais gagner. J’avais le projet de construire une maison avec ma compagne. C’est un rêve qui s’envole. C’est une grosse déception.”

Au terme de cet épisode, les quatre finalistes de Koh-Lanta : Le Feu sacré sont donc connus. Il s’agit de Julie, Tania, Frédéric et Nicolas. Mardi prochain, ils se frotteront à l'épreuve mythique de l'orientation.