Voici le grand gagnant de la saison 12 de “The Voice, la plus belle voix” 

Dernier tour de piste ce samedi soir dans The Voice, la plus belle voix. À l’issue d’une finale 100 % masculine, Aurélien a été sacré grand gagnant de cette douzième saison. Le Lot-et-Garonnais âgé de 34 ans s’est imposé avec 68,3 % des votes contre 31,7 % pour Micha, son adversaire de finale. “C’est incroyable ! Merci du fond du cœur”, lance Aurélien qui offre une troisième victoire à Zazie, après Lilian Renaud en saison 4 et Maëlle saison 7.