”Du bluff jusqu’au bout” : Les trois aventuriers qui se retrouveront sur les poteaux de “Koh-Lanta : Le Feu Sacré” sont connus

Rassemblés devant Denis Brogniart, Tania, Julie, Frédéric et Nicolas écoutent attentivement les consignes. Trois repères sont à trouver : le bois centenaire, l’éboulis de pierres et l’arbre à lianes. Chacun part dans une direction. Objectif ? Trouver l’emplacement, chercher la balise dans un rayon de 20 pas pour enfin mettre la main sur le poignard synonyme de qualification pour les poteaux.

Premier aventurier à trouver l’arbre à lianes, Nicolas a une longueur d’avance sur ses camarades. En tout, le Corse ne mettra que 40 minutes pour dégoter le fameux poignard et se qualifier pour l’ultime épreuve de Koh-Lanta.

De leur côté, les filles, plus déterminées que jamais, passent au peigne fin la partie de l’île où est censé se trouver l’arbre centenaire. Balise localisée, Tania essaye de brouiller les pistes afin que Julie ne se rende compte de rien. La diététicienne rejoint alors Denis Brogniart afin d’avoir les renseignements qui lui permettront de trouver le poignard. Après 4 heures et 40 minutes de recherches, la jeune femme trouve enfin son trésor et crie, les larmes aux yeux : “Je suis sur les poteaux !” Une place pratiquement inespérée pour la joueuse de tennis qui a été nominée à tous les conseils et éliminée deux fois de Koh-Lanta. Un parcours qui lui vaut d’ailleurs le surnom de “Phoenix”.

Désemparée, Julie se met alors à la recherche de l’éboulis de pierre mais Frédéric a déjà fait une partie du job en trouvant la balise. Il ne faudra pas moins de 5 heures et 20 minutes pour que l’aventurier trouve le poignard et se qualifie à son tour pour les poteaux. “Quel soulagement !”, lance-t-il devant une Julie pour qui l’aventure prend fin au terme de l’épreuve emblématique de Koh-Lanta. “Je savais que l’orientation, ce n’était pas mon fort, déclare la footballeuse professionnelle. Je suis moins triste parce que je me dis que j’étais mauvaise.”

Comme Denis Brogniart le fait remarquer, la stratégie était encore bien présente lors de l’orientation. “Il y avait du bluff jusqu’au bout !”, déclare le présentateur devant un Frédéric, une Tania et un Nicolas fiers de leur coup.

Dans les extraits de mardi prochain, ultime épisode de cette saison, le trio final se trouve sur les poteaux. Frédéric y arrive toutefois avec un handicap, à savoir une blessure au pied faite quelques heures plus tôt. La détermination de l’aventurier arrivera-t-elle à surpasser sa douleur ? Comme lors des saisons précédentes, le gagnant des poteaux aura l’opportunité de choisir l’adversaire avec qui il se présentera devant le jury final. Le dépouillement des votes se fera, lui, en direct sur TF1.