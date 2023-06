Danny, c’est le phénix de cette 14e saison. Éliminé dès le deuxième épisode alors qu’il avait intégré la brigade de Philippe Etchebest, le jeune homme de 26 ans a rejoint la brigade cachée d’Hélène Darroze pour une nouvelle compétition parallèle. Avec succès, puisqu’il y a enchaîné onze victoires avant de revenir dans la compétition en quart de finale.

Ses atouts

Celui qui est sous-chef au Bayview chez le chef Michel Roth au bord du lac Léman, en Suisse, semble avoir toujours 1 000 idées à la seconde. Du coup, s’il y a un pépin, il va arriver à trouver une solution rapidement. Il est également audacieux dans ses associations de saveurs. Enfin, sa série de victoires lui a apporté un gros capital confiance.

Ses faiblesses

Hélène Darroze a surnommé Danny "M. Plus". Quand on lui demande un cœur coulant, il en fait trois. Mais qui trop embrasse mal étreint. Cette tentation de la surenchère l’a souvent mis dans le pétrin au niveau du timing. De même, ses expérimentations au niveau des goûts pourraient le desservir face à un public moins habitué des grandes tables.

Son plus beau plat

Lors de l’épisode 7 de La brigade cachée, Danny a obtenu un coup de cœur d’Hélène Darroze et de Fulvio Pischedda pour une tarte soufflée chocolat et cœur coulant crémeux agrumes. Une prouesse pour quelqu’un qui n’est pas spécialiste des desserts.

Hugo: le compétiteur né

Avec Albane, Hugo est le candidat le plus jeune de cette 14e saison. À 23 ans, il a été choisi dès le départ par Philippe Etchebest. Et, malgré quelques petits couacs au démarrage, Hugo a su gagner la confiance de son chef et a appris à écouter ses conseils. Pour le meilleur.

Ses atouts

Inventif, Hugo ose sortir des sentiers battus et proposer des assiettes végétales et des associations surprenantes. Hugo est méthodique, il maîtrise les techniques et connaît bien les produits. Il a une certaine maîtrise des goûts qui lui permet de sortir des plats équilibrés et toujours bien assaisonnés. Compétiteur, depuis les quarts de finales, il ne cache plus ses aspirations et met tout en œuvre pour atteindre son but: gagner.

Ses faiblesses

Sa jeunesse peut être un handicap pour cette dernière épreuve où il lui faudra diriger une équipe. D’autant qu’il s’agira d’une brigade composée de copains et qu’il faudra parvenir à mettre ça de côté s’il veut l’emporter. Second dans le restaurant triplement étoilé Le Clos des sens à Annecy, Hugo n’a pas non plus l’habitude des banquets: il lui faudra proposer un menu surprenant tout en restant réaliste.

Son plus beau plat

Son coup de maître, il le réalise pour Jordi Roca. Se présentant tout penaud face au chef, il lui fait croire qu’il n’a pas eu le temps de terminer son plat et lui présente une assiette vide. Le plat se trouve en réalité sous l’assiette, ce qui émerveillera le chef espagnol.