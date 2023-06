Koh-Lanta : le grand gagnant Frédéric en dit plus sur ce qu’il va faire de ses 100 000 euros

À lire aussi

Le titre de gagnant de l’aventure va de pair avec un chèque de 100 000 euros, que le directeur commercial compte utiliser à bon escient, comme il l’a confié à TF1 Info. Il compte lancer un bar à cocktail. “J’ai bossé pendant dix ans dans l’hôtellerie-restauration où j’ai occupé tous les postes possibles. À l’époque, j’ai arrêté à cause des contraintes, des horaires, je n’avais pas passé Noël en famille pendant neuf ans. Mais je me disais que si je devais revenir dans ce milieu un jour, ce serait pour ouvrir mon propre business”, a expliqué Frédéric, qui souhaite changer de vie. Avant de poursuivre : “Ces dernières années, j’ai bossé dans le conseil mais je sentais que je n’aimais pas trop ce que je faisais. Avant de candidater à 'Koh-Lanta', j’avais réamorcé ce projet de me lancer. Je suis d’abord allé vivre à Montréal où j’ai monté une petite société de création de cocktails. Et quand j’ai vu que ça marchait, j’en ai parlé autour de moi à mon retour en France”.

Le vainqueur de l’émission a confié qu’il avait déjà deux associés, et que son bar devrait ouvrir mi-2024. “Clairement, le fait d’avoir gagné 100 000 euros va faire décoller tout ça”, a-t-il affirmé.

À côté de ça, Frédéric va se marier cet été, et si tout l’événement est déjà financé, les gains de Koh-Lanta pourront permettre aux mariés de ne rien se refuser pour rendre la fête encore plus inoubliable.