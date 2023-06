Un ancien candidat de “L’amour est dans le pré” décède dans un accident de tracteur

Didier Breton, maraîcher et viticulteur avait participé à la saison 6 de la célèbre émission de M6 “L’amour est dans le pré”. Il est décédé dans un accident de travail ce vendredi 16 juin. Les circonstances exactes de l’accident sont encore à déterminer mais celui-ci aurait été écrasé par son propre tracteur et aurait succombé à ses blessures quelques heures plus tard. Des voisins également agriculteurs ont appelé les secours, alertés par une “explosion”.