Qui est Isabelle Ithurburu, la nouvelle coqueluche de TF1 citée en cas d’éviction de Denis Brogniart dans Koh-Lanta ?

En 2009, elle participe à un casting organisé par Infosport +, chaîne du groupe Canal +. Recrutée, elle y présente des émissions sportives : Sports Dimanche puis Samedi Sports, L’édition du soir, La matinale sports, Des Décodeurs… Puis, progressivement, elle va s’imposer comme le visage et la voix du rugby sur les antennes du groupe. Elle s’invite sur le bord des terrains pour les interviews lors des compétitions ou encore à la coanimation de Jour de Coupe du monde, pour le Mondial de rugby 2011. Mais aussi à la présentation annuelle de Nuit du rugby, l’événement qui récompense les pros de la discipline. Elle est devenue synonyme de ballon ovale sur Canal +.

Surprenant ? Pas vraiment quand on sait qu’elle a été mariée 5 ans au rugbyman argentin Gonzalo Quesada avant de filer le parfait amour désormais avec Yodelice. Le couple a une fille.

Elle n’a cependant pas qu’une corde à son arc. Puisqu’outre le rugby, elle a aussi couvert Wimbledon, en 2012, toujours pour Canal +, ainsi que les Jeux olympiques de Rio quatre ans plus tard.

Elle s’est même essayée au décodage des médias en animant les deux dernières saisons de Le Tube, émission proposée entre 2013 et 2018 sur la chaîne payante.

Son profil n’est pas si éloigné que ça de celui de Denis Brogniart qui lui a été au four et au moulin avec Auto-Moto, la Coupe du monde de football, Ninja Warrior et Koh-Lanta.

En quittant Canal + pour TF1 où à la rentrée elle succédera à Nikos Aliagas à la présentation de 50' Inside, Isabelle Ithurburu ne tournera pas le dos au rugby puisqu’il est acquis qu’elle animera le Mag de la Coupe du monde de rugby organisée en septembre et octobre dont la chaîne diffusera 20 rencontres.