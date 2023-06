Pascal Vrebos arrive sur LN24 : "Son émission sera très vite un incontournable de la télévision belge"

Du côté de LN24, on se réjouit de l’arrivée de Pascal Vrebos. Celui-ci animera dès la rentrée de septembre une émission quotidienne entièrement conçue pour lui, autour de lui et de ses talents. Sans en dévoiler plus, Emmanuel Tourpe, le patron du pôle audiovisuel d’IPM, évoque un rendez-vous très inspiré par l’ADN le plus profond de la chaîne mais qui renouvelle aussi complètement ses codes formels. "Cette émission sera très vite un incontournable de la télévision belge", assure M. Tourpe.

Pascal Vrebos se dit "ravi de répondre à l’invitation de LN24 et du groupe IPM". "Je suis prêt pour oser une nouvelle aventure télévisée originale et nécessaire en ces temps incertains qui demandent encore plus de débats sans tabous, de dialogues sans filets et d’infos sans algorithmes. Prêt aussi à renouer à l’écriture éditoriale."

François le Hodey, CEO d’IPM, précise que "LN24 est la chaîne où il se passe toujours quelque chose d’intéressant. Pascal Vrebos, avec sa curiosité, son intelligence, son sens de l’humour, son audace, va nous réunir nombreux tous les soirs dans des grands moments de télévision et d’internet. On pourra aussi le retrouver avec plaisir en presse".

L'émission "Controverse"

Pascal Vrebos est un poids lourd des médias en Belgique francophone. Après avoir travaillé pour la RTBF, il a rejoint RTL en 1992. Il commence par être en charge de la revue de la presse et de différentes chroniques avant d'officier sur Bel RTL soir tout en animant différentes émissions culturelles telles que Livres et Vous ou La Plume et la Souris.

Mais c’est avec Controverse, émission dominicale de débats politiques qu’il a produite et animée durant 20 ans, qu’il s’est fait connaître du grand public. De 1992 à 2012, soit quelque 800 émissions, il y a reçu le gratin de la politique belge mais aussi traité des grands sujets de société et autres grands dossiers qui ont secoué le pays. On pense à la catastrophe de Ghislenghien, aux affaires Dutroux et Lhermitte pour ne citer qu’elles.

Albert et Paola

Si Controverse s’est arrêté pour lui en 2012, il a conservé son autre rendez-vous dominical sur RTL : L’Invité. Là aussi, il affiche 835 émissions au compteur. Pourtant, le concept ne devait au départ durer qu’une saison, a-t-il rappelé au moment de présenter sa dernière ce week-end. Le contrat a été renouvelé à 23 reprises, pour un an chaque fois. Il y a reçu des invités exceptionnels, comme l’ex-président français François Hollande et surtout Albert et Paola qui, en 2014, lui ont accordé un entretien exclusif qui était aussi une première pour un ex-souverain en Belgique.

Concernant sa longue carrière chez RTL, Pascal Vrebos ne nourrit aucun regret. Il dit avoir eu son pain blanc. Il y a cependant un échec qu’il n’a toujours pas digéré, celui de ne pas avoir pu faire l’interview de Saddam Hussein. Les tractations ont duré un an mais les Américains ont fini par mettre leur veto…

Le théâtre et les livres

Avant d’entamer sa carrière médiatique, Pascal Vrebos a été un auteur. Une casquette qu’il continue de porter fièrement aujourd’hui. À la question de savoir ce qu’il allait faire de son temps une fois L’Invité terminé, il répondait : écrire des pièces de théâtre. Il en a déjà plus de 40 à son actif, dont certaines ont été traduites dans plusieurs langues et jouées dans différents pays. Jusqu’au États-Unis ! Il a écrit la première à 17 ans et n’entend pas renoncer à cette activité avant son dernier souffle.

Honoré par plusieurs prix, enseignant à la Haute école Fransisco Ferrer, au Conservatoire Royal de Bruxelles et à l’ULB, l’ex-présentateur de RTL désormais chez LN24, a aussi signé un nombre d’ouvrages, dont Une folle semaine avec Henry Miller en 1983, résultat des quelques jours qu’il a passés avec le grand auteur américain chez lui, aux États-Unis.

Tout récemment, on lui doit aussi Suspicions, une série Netflix sur les dessous de l’affaire Westphael dont il est le créateur et le co-scénariste avec Georges Huercano. Et il travaille sur un thriller policier, toujours avec Georges Huercano. Ce sera pour 2025.

LN24 compte sur l’arrivée de Pascal Vrebos au sein de son équipe pour franchir une étape supplémentaire dans son développement et accentuer la tendance qui s’est installée depuis bientôt un an. En dix mois, la chaîne a doublé ses audiences et décuplé celles en numérique.