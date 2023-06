”L’un des moteurs a explosé, une grande flamme est apparue” : l’anecdote folle d’Yves Van Laethem lors d’un voyage en avion

Lors de la dernière émission de la saison, un thème s’imposait : les vacances ! Faut-il partir loin ? – Les mauvaises expériences et comment les éviter – Partir en famille, entre amis ou seul ?

Pour Alexis Carantonis, partir loin ce n’est pas nécessaire et c’est moins cher. “L’Europe est un continent magnifique. On vit dans un pays voisin d’un pays exceptionnel : La France. Certes il y a des points négatifs comme les Français mais les régions sont superbes”, déclare-t-il avec humour. Ce qui permet à Toto Bongiorno d’embrayer sur sa connaissance de l’Italie. “Je pars souvent dans les Dolomites et près de Venise. L’Italie est magnifique mais dommage qu’il y ait des Italiens.”

En ce qui concerne les prix des transports, le train est bien plus cher qu’un billet d’avion Ryanair. Une situation qui doit changer pour Didier Lebbe. “Quand on voit les prix chez Ryanair, il faut se poser la question de comment c’est possible. Il faut empêcher cette compagnie de baisser tous ses coûts et d’exploiter son personnel.”

Pour le deuxième sujet de l’émission les chroniqueurs ont raconté leurs pires anecdotes de voyage. À commencer par Yves Van Laethem, qui a vu son avion prendre feu. “En allant en Afrique, après avoir survolé la campagne flamande, l’un des moteurs a eu un problème et bang ! Une grande flamme y est apparue. On a réussi à se poser à Zaventem et nous sommes repartis le lendemain”, raconte l’expert du coronavirus.

De son côté Xavier Dupret explique ce qu’il s’est passé lors d’un retour de voyage en Colombie. “En plein milieu de l’Océan Atlantique, une dame se lève, paniquée. Elle avoue être une mule pour le passage de cocaïne. Selon la procédure, l’avion doit alors rapidement atterrir. Nous sommes arrivés dans les îles Canaries et nous avons tous été fouillés ainsi que nos bagages, cela a pris des heures. C’est un peu le charme de l’Amérique du Sud, on sait quand ça commence mais jamais comment cela finit”, déclame-t-il avec humour.

Pour conclure cette émission spéciale, les derniers invités ont débattu à propos du choix de vacances : partir seul, en famille ou avec des amis. Jean-Marc Gheraille lui est souvent parti entre amis mais pas à n’importe quelle condition. “Il faut toujours un peu tester les amis avant de partir avec eux. Faire un repas, partir un petit week-end pour être sûr qu’il n’y ait pas de problèmes majeurs.”