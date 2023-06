Marco Leulier et la RTBf, ce serait bel et bien fini

Martin Buxant quitte LN24 pour RTL. Pascal Vrebos fait le chemin inverse pour prendre en charge une quotidienne sur la chaîne d’information à partir du mois de septembre. Débarquée de la matinale de NRJ il y a 6 mois, Shalimar fera son retour sur RTL-TVi ce week-end, etc.

Ça bouge aussi du côté de la RTBF. Selon La DH, Marco Leulier quitterait Tipik et même le service public. L’information selon laquelle il ferait une pause circulait déjà depuis le début de la semaine. Dans un entretien accordé à nos confrères de SudInfo, il laissait planer le doute en ne répondant pas à la question. Mais il semblerait bien que sa décision soit un peu plus radicale qu’une simple pause.

Quoi qu’il en soit, il ne sera plus aux commandes du Réveil de Tipik, la matinale de la station pour laquelle il avait été appelé en renfort, avec des audiences à la clé. Autre certitude, le Culture Club proposé en télé continuera à la rentrée mais sans lui.

Vraisemblablement, on ne devrait plus non plus le retrouver dans le Cube de Viva For Life qu’il a intégré en 2021 sur la Grand-Place de Tournai avant de rempiler l’an dernier à Bertrix. Il succédait à Adrien Devyver aux côtés de Sara de Paduwa et d’Ophélie Fontana.