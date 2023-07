Catherine Matausch déclare ainsi: "Je veux dire un mot. C’est le dernier 19/20 que j’ai eu l’honneur et le plaisir de vous présenter, un honneur car votre confiance nous porte, un plaisir car présenter un journal repose sur la force d’une équipe [...] Je suis très fière du chemin parcouru depuis la création des éditions nationales de France 3, et ce n’est pas fini, car j’aborde de nouvelles aventures. Il y a tant à faire à la lumière comme à l'ombre de la télévi…" Sauf que la journaliste a alors été interrompue par de la publicité et n'a pu terminer ses remerciements.

Face à ce petit raté, France Télévisions s'est rattrapée lors du 20h de France 2. Durant celui-ci, Laurent Delahousse est en effet revenu sur le départ de sa collègue et a diffusé l'entièreté de son message. Avec sa conclusion, cette fois: "Ce n’est pas fini, car j’aborde de nouvelles aventures. Il y a tant à faire à la lumière comme à l'ombre de la télévision, l’envie, la passion, restent. Pour le plaisir, laissez-moi vous dire une dernière fois : Madame, Monsieur, bonsoir."

Quant à Laurent Delahousse, il en a profité pour rendre lui-même hommage à la désormais ex-présentatrice. "Chapeau Catherine, je salue ta passion et ton professionnalisme. Et je t’embrasse très fort. On te souhaite en tout cas le meilleur", a-t-il déclaré.