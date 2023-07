”Je pense que c’est le moment de s’arrêter”: cette célèbre émission de France 2 ne reviendra pas à la rentrée prochaine

”Avec la productrice de l’émission, on a toujours choisi les thématiques abordées en se disant qu’il fallait apprendre des choses aux téléspectateurs mais que nous aussi, on soit surpris, explique Michel Cymes dans les colonnes du média français. Ensuite, notre but a toujours été de ne pas revenir sur quelque chose qu’on a déjà traité, à moins que sur un sujet précis, il y ait eu des progrès ces dernières années comme le microbiote… Et c’est pour ça que Les pouvoirs extraordinaires du corps humain vont s’arrêter après la troisième diffusion, là. Parce qu’en onze ans d’émission, on a fait le tour de tous les pouvoirs du corps humain. Je pense que c’est le moment de s’arrêter.”

Le duo Adriana Karembeu et Michel Cymes s'arrêtera à la fin de la saison. ©© Elephant & Cie

S’il met un terme au magazine de prime-time, Michel Cymes garde toutefois un pied sur le petit écran, et plus particulièrement dans la comédie. Depuis 2021, il est, en effet, l’un des acteurs principaux de la série Le Doc et le Véto aux côtés de Dounia Coesens, ancienne actrice de Plus Belle la Vie, sur France 3.

De son côté, Adriana Karembeu a aussi d’autres projets pour la rentrée prochaine. Le mannequin se retrouvera dans La Photo Parfaite, nouvelle émission de M6 présentée par Stéphane Rotenberg dans laquelle des experts en photographie devront départager plusieurs photos et décerner le prix de la photo parfaite. D’autres personnalités sont attendues dans ce nouveau rendez-vous. Parmi elles, Black M, Denitsa Ikonomova, Antoine Duléry ou encore Michel Sarran.