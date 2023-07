Émue, elle a adressé un message aux auditeurs. “Après 9 saisons, c’est ma dernière interview à 7h50. On y a reçu des politiques, des écrivains, des intellectuels, des acteurs de la société civile, des anonymes, des paroles libres, des paroles fortes, parfois bouleversantes. Ça a été pour moi un bonheur absolu de les accueillir dans cet écrin magnifique”, a déclaré Léa Salamé.

Celle-ci va céder la main à une autre femme. “Cet écrin, je le quitte. Je le donne à la rentrée à Sonia Devillers. Elle y imprégnera son style, sa marque et son talent”.

Léa Salamé a alors rassuré en affirmant qu’elle continuerait à œuvrer sur la chaîne. “Quant à nous, amis auditeurs, on se retrouvera un peu plus tard dans le poste, dans le nouveau grand 7/10 avec Nicolas Demorand. On espère que vous serez fidèles. On vous en reparlera en temps et en heure. Merci beaucoup !”