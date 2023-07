”Je suis très pris avec les festivals, j’habite à Dubaï donc les émissions se faisaient à distance, et j’ai un emploi du temps compliqué. On en a parlé avec la direction, et on a jugé que c’était le bon moment de mettre un terme à cette belle aventure”, a-t-il expliqué à nos confrères.

”Ma maman a un cancer assez grave, donc j’essaye de passer un maximum de temps avec elle. L’arrêt de notre émission radio m’aide à avoir plus de temps à me consacrer à elle. Je vais d’ailleurs davantage rester en Belgique pour ma maman”, a-t-il ajouté.