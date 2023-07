“Députés” : des notes vocales WhatsApp racontent la foire d’empoigne à l’Assemblée nationale

Des députés de tous bords

La journaliste a réussi à convaincre des députés appartenant aux cinq principales familles politiques du pays : Clémentine Autain, députée insoumise de Seine-Saint-Denis ; Yaël Ménache, députée du Rassemblement national (RN) et élue de la Somme ; Pierre Cazeneuve, jeune député Renaissance des Hauts-de-Seine ; Julien Dive, député Républicain de l’Aisne et, enfin, Benjamin Lucas, élu écologiste des Yvelines et membre de la Nupes (Nouvelle Union populaire écologique et sociale, coalition de gauche entre le PS, les Verts, le parti communiste français et la France insoumise). Des personnalités d’âges différents, novices ou non, et évidemment pas sur la même longueur d’onde.

L’année parlementaire a été émaillée d’incidents navrants et la Chambre s’est transformée régulièrement en foire d’empoigne. Olivier Dussopt, ministre du Travail, a, par exemple, été traité “d’assassin” par un député LFI, alors qu’un député RN (Grégoire de Fournas) a lancé “Qu'il retourne en Afrique!” à un élu : Carlos Martens Bilongo.

Quelle position adopter face au parti de Marine Le Pen et ses députés ? C’est la question à 1000 euros posée par la journaliste. Certains députés iraient jusqu’à refuser de partager un ascenseur avec les élus frontistes. “On est aussi la représentation du peuple et la connerie existe dans le peuple. Donc elle existe à l’Assemblée nationale”, témoigne Julien Dive qui quittera le groupe WhatsApp du podcast, dégoûté par le comportement des partis d’extrême droite et gauche lors de la réforme des retraites. Ces derniers avaient hué la Première ministre Élisabeth Borne lors de sa prise de parole. “Franchement, c’est la honte pour la démocratie”, pense Julien Dive.

Le fait que Renaissance, le parti présidentiel, n’ait pas obtenu la majorité à l’Assemblée nationale a rebattu les cartes, multiplié les points de friction et donc les tensions. Les cinq épisodes de Députés, sans compter le prologue et l’épilogue, sont l’occasion de rappeler l’utilisation à répétition du 49-3, l’article de la Constitution permettant au gouvernement de faire passer une loi sans vote du parlement. Anne Soetemondt, au passage, vulgarise parfaitement les procédures de la Chambre et permet aux auditeurs de mieux comprendre la lourdeur de la tâche des députés. Entre Paris et leur circonscription. C’est globalement passionnant.

Le “tutoiement” de la journaliste, le fait d’appeler les politiques par leur prénom et l’emphase de certains passages (comme Léa Salamé et Nicolas Demorand après la démission de Nicolas Hulot) déforcent, quelque peu, le podcast.

Certains intervenants, leurs échanges, redonnent foi dans la démocratie. C’est le cas notamment de Benjamin Lucas lorsqu’il évoque ses amis d’enfance qui votent Le Pen. Le député écologiste espère que ce podcast original suscitera “un peu d’engagement” chez certains auditeurs. Vu le niveau général des débats des derniers mois et le climat ambiant délétère, franchement, c’est loin d’être évident.

Les épisodes du podcast “Députés” sont tous disponibles sur le site de France Inter.