”Ma mère, ton père, l’amour et moi”, la nouvelle émission de dating de TF1

Les vacances d’été commencent à peine mais les chaînes de télévision préparent déjà leurs grosses cartouches pour la rentrée prochaine. Ce lundi, TF1 a annoncé l’arrivée d’une nouvelle émission de dating présentée par Hélène Mannarino et produite par ITV Studios France. Intitulée Ma mère, ton père, l’amour et moi est l’adaptation française du format international My Mum your Dad librement inspirée de la version australienne diffusée sur Nine.