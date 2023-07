”Tu m’as désarmé, vraiment…” : Slimane sous le charme d’une jeune candidate belge dans “The Voice Kids”

Déterminée, la jeune candidate de 12 ans a décidé de retenter sa chance mais cette fois-ci dans la version française de The Voice Kids qui en est déjà à sa neuvième saison. Ce mardi soir, lors du deuxième épisode des Auditions à l’aveugle, Zoé a choisi d’interpréter Et si tu n’existais pas de Joe Dassin face aux quatre coachs. Son objectif en montant sur scène ? Faire en sorte que Slimane, ancien coach de The Voice Kids Belgique, se retourne. “Je vais vraiment tout donner pour que Slimane se retourne parce que malheureusement en Belgique, il ne s’était pas retourné”, explique la candidate.

L’effet a été immédiat. Charmés par la prestation de Zoé, ces derniers ont tous buzzé. Très ému, Slimane ne cache pas ses larmes. “C’est impressionnant ce que tu viens de faire, déclare l’ancien coach de The Voice Kids Belgique qui se souvient avoir croisé la jeune candidate dans le télécrochet belge. “Tu m’as désarmé, vraiment… Tu m’as fait redécouvrir cette chanson. C’est une chanson qu’on a entendue et réentendu et en fait, tu viens de me la remettre en pleine face. Le texte est complètement fou. C’est vraiment pour ça que je suis venu ici, c’est pour découvrir une interprète comme toi.”

”Tu es une grande chanteuse”, lui dit, quant à lui, Kendji Girac qui a, lui aussi, envie de voir Zoé rejoindre son équipe.

Au moment de choisir, le Belge revient toutefois sur ses positions et choisit de continuer l’aventure avec Patrick Fiori. “Patrick, il fait mal !”, lance alors Slimane, déçu de passer à côté d’un talent tel que Zoé.