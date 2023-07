Anthony Dupray sur l’époque “Premiers baisers” : “C’était fabuleux”

Depuis, le comédien a fait son chemin à la télévision (Sous le soleil, L'instit, Navarro ou encore Plus belle la vie) et au cinéma (Dog Fight, Stars 80). Ce dimanche, Anthony Dupray, aujourd'hui âgé de 48 ans, reprendra le micro pour pousser la chansonnette le temps d'un épisode de Camping Paradis. Il y incarne Pat, chanteur d'un ancien boys band à succès qui tente, avec Vince (Frank Delay) et Rim (Thorian De Decker) de relancer sa carrière en donnant un concert au camping de Tom Delormes et ses amis.

Comment vous êtes-vous préparé à ce nouveau rôle ?

Je suis content parce que j’ai vraiment pu prendre le temps de préparer le rôle de Pat. Je devais prendre 10 kilos donc j’ai mangé tout ce dont j’avais envie. Je les ai rapidement pris mais après pour les perdre, c’était autre chose ! Je me suis aussi rasé la tête pour ce rôle. Vous verrez, je suis métamorphosé. Puis, on a travaillé avec un coach pour apprendre la chorégraphie. Au début, c’était compliqué pour moi mais j’ai quand même réussi à m’en sortir en arrêtant de penser et me relâchant.

Beaucoup vous ont découvert dans les sitcoms d’AB. Comment avez-vous rejoint le casting de ces séries qui ont marqué la génération 90 ?

Je suis parti du Havre pour aller à Paris. J'ai d'abord fait de la publicité. Puis, j'ai passé un casting pour un rôle dans une sitcom d'AB mais je ne l'ai pas eu. Du coup, on m'a proposé de faire de la figuration. J'ai sauté sur l'occasion, surtout par curiosité. J'en ai fait pendant presque un an puis j'ai appris qu'AB cherchait un chanteur et j'ai repassé un casting et j'ai été pris pour jouer Anthony dans Premiers Baisers.

À lire aussi

Quel souvenir en gardez-vous ?

C’était fabuleux, extraordinaire. Je n’avais que 18 ans et je me suis vraiment éclaté. Ces sitcoms avec beaucoup de succès et j’ai profité de tout ce qu’on m’offrait : jouer la comédie, chanter, faire de la scène, notamment à Forest National où je garde de super souvenirs. C’était une période complètement folle. Je me souviens que quelques fans avaient trouvé mon adresse et m’attendaient devant chez moi.

À la fin des années AB, a-t-il été facile de retrouver des rôles sur le petit écran ?

Ça été compliqué. Quand on sort d'un succès comme celui-là, il n'est jamais facile de rebondir. Moi, j'ai pris la décision d'arrêter la chanson et de me tourner vers la comédie. J'ai pris des cours au studio Pygmalion à Paris. Cela m'a ouvert les portes d'autres expériences télévisuelles telles que L'Instit, Sous le soleil, Le Bleu de l'océan et puis, bien sûr, Navarro, une aventure exceptionnelle avec mon ami Philippe Nikolic et Roger Hanin, un grand monsieur…

Où pourrons-nous vous retrouver après Camping Paradis ?

Au théâtre, sûrement. En ce moment, je travaille sur une pièce avec un metteur en scène que j’ai rencontré au Liban.