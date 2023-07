Elle avait engrangé 125 participations et la bagatelle de 489.945 euros de gains et de cadeaux. Ce mardi, elle venait récupérer son chèque et passer un beau message.

”C’est compliqué, je n’ai pas de regret sur la partie que j’ai faite avec Delphine, je n’avais juste pas envie que ça s’arrête, mais je n’ai pas le choix”, explique-t-elle d’emblée au sujet de sa défaite. “Je suis arrivée le 14 mars. Ça commence d’un coup et ça finit d’un coup. C’est beaucoup d’émotions. C’est beaucoup de joie. […] J’ai réussi à m’accrocher, je ne pensais pas arriver jusque-là. Je ne savais pas que j’avais tout ça en moi. On va voir ce qu’on va en faire maintenant. Je remercie toutes vos équipes et ceux qui m’ont soutenu. J’ai eu une vague d’amour qui m’a permis de me pousser”.