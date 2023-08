”Vivement Dimanche” : On connaît la date du retour de Michel Drucker sur le petit écran

En juin dernier, l’animateur rassurait toutefois ses fidèles téléspectateurs en s’exprimant dans une vidéo postée sur Instagram. “Ceux qui me croyaient mort devront encore attendre”, déclare-t-il amaigri.” Je suis en pleine forme. Enfin presque !” Michel Drucker en profite pour annoncer qu’il sera bel et bien de retour à la rentrée sur France 3. “Rendez-vous en septembre, sur le plateau du Studio Gabriel, sur mon canapé.”

Dans une interview accordée au Figaro, celui qui est surnommé “Terminator” par les médecins et infirmiers de l’hôpital européen Georges-Pompidou a annoncé être de retour sur le petit écran dès le dimanche 27 août pour entamer sa… 59e saison de télévision. “Je dois me pincer pour le croire”, dit-il au média français avant d’ajouter qu’il ne connaît pas le mot “retraite”. “Quand mon chirurgien, Paul Achouh, m’a conseillé de lever le pied, je lui ai répondu : “Vous rigolez ?” Si on a la chance d’avoir une passion comme métier, il ne faut jamais s’arrêter.”

À la question “Serez-vous là dans vingt ans ?”, Michel Drucker se veut optimiste. “Pourquoi pas ? Avoir 80 ans aujourd’hui, ce n’est pas vieux. Regardez Philippe Bouvard. Il a plus de 93 ans, des problèmes de vue et d’audition, et il continue à travailler avec une passion et un talent que j’admire. […] En ce qui me concerne, le public est toujours là, les anciens, mais aussi les jeunes. Et surtout, après ce qui m’est arrivé, je considère que chaque jour qui passe est du bonus !”