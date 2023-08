Cette année, ils seront 16 à se frotter aux épreuves de Cyril Lignac et Mercotte. Quelques semaines avant le lancement de nouvelle parenthèse gourmande, M6 dévoile les identités des candidats en lice. Et comme annoncé dans les pages de la DH, il y aura bien deux candidates belges cette année. Tout d’abord Emily, une serveuse en boîte de nuit originaire d’Aiseau. “Jeune Belge et fière de l’être, Emily a un tempérament de feu. Serveuse, elle aime danser, faire la fête et profiter de la vie. Emily n’a peur de rien, assume tout et exprime ses émotions comme elles viennent ! Elle est tombée amoureuse de la pâtisserie il y a deux ans et depuis elle ne s’arrête plus d’apprendre, de s’entraîner de tester et de mettre à l’épreuve toute sa créativité. Elle rêve d’intégrer la tente du Meilleur Pâtissier et donnera tout pour pouvoir vivre un jour de sa passion”, la décrit son portrait. Ensuite, il y a Clémence, une Belge en reconversion professionnelle originaire de Warcoing. “Clémence est Belge et fière de l’être !, peut-on lire à son sujet. Pétillante, passionnée de plongée, elle a toujours plein de projets et va même se marier en juin. Elle est atteinte d’achondroplasie. De sa différence, Clémence en a fait une force ! Si elle participe au Meilleur Pâtissier, c’est pour dépasser ses limites mais également pour montrer que ce n’est pas parce que l’on a un handicap qu’il faut s’arrêter de vivre. Elle a commencé la pâtisserie avec sa grand-mère et son fameux gâteau au chocolat et son domaine de prédilection est le cake design. Cela lui permet de donner libre cours à son imagination et à sa créativité débordante ! Clémence se voit bien dans 10 ans à la tête de sa propre boutique de pâtisserie…”

Dans le casting de cette saison, les téléspectateurs découvriront également Fanny, une professeure des écoles qui est une ancienne Miss régionale, Monique, une grand-mère retraitée de 5 petits enfants, Ninon, gagnante d’En route vers le Meilleur Pâtissier qui à 17 ans est la benjamine de la compétition, Thibaut, un candidat diplômé d’un master en nutrition, ou encore, Julia, une juriste.