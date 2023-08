Après avoir été écartée du JT, Salima Belabbas fait un retour inattendu sur RTL

Dès le 29 août, les téléspectateurs pourront retrouver la jeune femme comme présentatrice du magazine “Exclusif”, remplaçant donc Tatiana Silva qui a rejoint la RTBF. La semaine d’après, c’est au côté de Christophe Deborsu que Salima va présenter l’émission “C’est pas tous les jours dimanche”.

Dans une interview accordée à Ciné Télé Revue, Salima s’est confiée sur cette reprise fracassante : “il y a deux composantes dans ce retour. D’un côté un magazine d’information un peu plus poussé avec “Exclusif”. Quand on est journaliste et qu’on présente le JT, on est parfois un peu frustré car on ne va pas dans les sujets en profondeur, tandis que dans “Exclusif”, ce sont des sujets plus approfondis, avec des interviews en plateau après le reportage. Et de l’autre côté, avec “C’est pas tous les jours dimanche”, je retrouve l’adrénaline du direct qui m’a manquée ces huit derniers mois”.