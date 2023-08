Jacques Bredael regrette la façon dont ont évolué les JT: "C'est dommage"

À lire aussi

Plus de 25 ans après avoir quitté son fauteuil de présentateur, le journaliste, qui a lutté contre deux cancers, s’est confié à nos confrères de Ciné-Télé-Revue sur ce qu’il pense de l’évolution des JT. Cash, il déplore que l’audience soit aujourd’hui seule maîtresse à bord. “Je constate une évolution vers le plus facile et le plus rapide dans l’espoir de séduire et de garder le public. L’audimat a plus d’importance que le sérieux, et c’est dommage”, dit-il. Il regrette aussi les cadences infernales qui prévalent dans les médias. Là où le journalisme exige contrôle, vérification et recoupement, de nos jours, “on n’a plus le temps de faire et on livre les choses brutes”. Il déplore cette façon de faire alors que la télévision pourrait bien mieux expliquer les choses, avoir une dimension pédagogique et former les citoyens à mieux exercer leur droit.