RTBF: voici les nouveautés de la rentrée en radio

Davantage de terrain pour La Première

Du côté de La Première, il n'y a pas de grands chamboulements. François Heureux a d'abord annoncé que son équipe allait davantage quitter Reyers et Bruxelles. "On va beaucoup plus sortir un peu partout en Wallonie. Ça commence dès lundi matin, on va vous faire vivre la rentrée scolaire à Braives, dans la région liégeoise", a annoncé le présentateur de Matin Première. Ce sera le cas, aussi, durant la période électorale. Autre annonce : chaque matin, un nouveau rendez-vous économique.

Laurent Mathieu s'intéressera, lui, aux entreprises belges qui s'exportent dans le podcast Made In Belgium. Plusieurs autres podcasts ont également été annoncés. Sur l'assassinat de JFK, le coup d'État au Chili ou encore l'histoire sombre de notre pays. Enfin, le samedi (de 14 à 15 h), Cindya Izzarelli animera Kiosk, rendez-vous consacré aux arts de la scène.

"Un esprit de bande" chez Musiq3

Chez Musiq3, Clément Holvoet sera désormais à la tête de la matinale. Ses ingrédients : "Une grosse dose de bonne humeur, de la bonne musique et un esprit de bande", s'est-il enthousiasmé. Parmi ses chroniqueurs, il y aura notamment Hugues Dayez et Thierry Bellefroid.

Après une longue absence, Alfonza Salamone revient au sein de la RTBF puisqu'elle sera à la tête de L'Odyssée, "un voyage musical quotidien", dixit le groupe public. Jacques Mercier, Régine Dubois et Nicolas Buytaers seront les nouvelles voix de Bonjour, Bonsoir (17h-18h30) , animée par Vincent Delbushaye.

Dans Le Top du classique, Vanessa Fantinel prend la tête d'une émission dans laquelle les auditeurs pourront classer leurs titres classiques préférés. Le samedi, Pierre Solot fera découvrir les dernières sorties musicales dans Ça vient de sortir, quand Jean-Marc Panis proposera une émission hebdomadaire de musique de films (La Musique des images).

Classic 21 vers les nineties

Le 1er avril 2024, Classic 21 fêtera ses 20 ans. La radio du rock a décidé de miser sur les années 90. "Ça faisait très longtemps qu'on avait envie de mettre en lumière cette décennie très riche du point de vue musical", a confié Delphine Ysaye animatrice de So 90's, diffusée le dimanche, dès 17h. Au menu de cette émission qui s'adresse principalement "aux quadras" : britpop, grunge et trip hop. Une nouvelle webradio 80's New Wave sera également disponible.

Classic 21 prévoit un feuilleton radiophonique consacré à la vie et à l'œuvre de Johnny Cash. Enfin, Jean-Jacques Burnel des Stranglers sera chroniqueur cette année (chaque vendredi, à 7 h 45). Michi-Hiro Tamaï sera, lui, à la tête de Retroverse, le mardi à 13 h 45, magazine axé sur le gaming.

Les classiques de Daddy K

Du côté de VivaCité, il y aura sept matinales régionales. Fanny Jandrain animera, en semaine, L'invité.e de midi, un long entretien avec une personnalité du monde des médias, du sport ou de la culture. De 13 à 15 h, du lundi au vendredi, un nouveau jeu intègre la grille : Seul.e contre vous avec Livia Dushkoff et Hugues Hamelynck.

La nouvelle matinale de Tipik (Le Réveil de Tipik) sera animée par Gaëtan Bartosz, Audrey et Kristofer Hedia. Le 10 octobre, la radio prévoit, entre autres, un podcast (Normal) sur la santé mentale des jeunes.

Sur Tarmac, enfin, le pionnier Daddy K proposera une émission old school (Reverse) tous les samedis (dès 21h). "Je fais une dédicace à Akro (chef éditorial de Tarmac et membre du groupe Starflam, NdlR) qui m'a demandé de faire ce projet", a expliqué l'ex-DJ de Benny B, trio né il y a plus de 30 ans. Ce qui, pour le coup, ne nous rajeunit pas vraiment.