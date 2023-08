”Les Enfants de la télé”, était aussi une émission que l’animateur présentait. L’émission ne s’arrêtera pas pour autant à la suite du départ de celui qui anime “Les Grosses Têtes” sur RTL.

Stéphane Sitbon-Gomez, directeur des antennes et des programmes de France Télévisions, explique auprès de Midi Libre qu’il y aura bien une remplaçante à la présentation des “Enfants de la télé”. Il s’agit de Laurence Boccolini.

”Le départ de Laurent Ruquier que l’on ne souhaitait pas, s’est fait très tardivement dans la saison. Il a laissé ‘Les Enfants de la télé’, l’émission culte de la télé qu’il animait, un peu orpheline. On a passé l’été à cogiter et on a choisi de faire confiance à une animatrice de talent, polaire, qui adore la culture populaire. Et c’est Laurence Boccolini qui animera ‘Les enfants de la télé’ à partir de la rentrée”, explique le directeur des programmes. L’émission devrait être présente sur nos écrans à partir de début octobre.