“C’était super, c’était un honneur et je suis heureux de passer la main à Isabelle Ithurburu la semaine prochaine. Prenez-en soin. C’est une fille brillante, solaire, sérieuse. Longue vie à cette émission que j’ai vu naître et que j’ai accompagnée pendant 16 ans”, déclarait Nikos non sans émotion, lors de ses adieux à l’antenne.

Pour autant Nikos ne compte pas arrêter d’apparaître sur le petit écran. “On se retrouvera d’une façon ou d’une autre, c’est une belle émission que je vous confie. Je vous embrasse très fort et c’était un honneur”, promettait Nikos alors que le plateau lui offrait une magnifique sanding ovation.

D’ailleurs, ce départ n’est pas intervenu comme une surprise pour les suiveurs de l’actualité du PAF (Paysage audiovisuel français), puisqu’il l’avait confié sur le plateau de “Quelle époque” présentée par Léa Salamé.

Pour reprendre les rênes de l’émission, TF1 a fait confiance à Isabelle Ithurburu, qui vient de Canal +. Elle animera l’émission dès le 2 septembre prochain.